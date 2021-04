Inter, la forza è il gruppo. Da Sanchez a Sensi, Conte chiama tutti a rapporto

Il tecnico dell'Inter vuole contare su tutta la rosa per il rush finale e per la conquista dello scudetto

Andrea Della Sala

L'obiettivo è sempre più vicino per l'Inter, ma Conte non vuole cali di tensioni o distrazioni da parte dei nerazzurri. Per la volata finale il tecnico vuole poter contare su tutta la rosa e finora quasi tutti hanno dimostrato di poter dare un contributo importante alla causa. Conte ha sempre parlato di squadra, mai di singoli e le poche volte che lo ha fatto è stato per esaltare lo spirito di giocatori come Sanchez o Ranocchia che lavorano e si fanno sempre trovare pronti.

Come sottolineato da Sky Sport da parte di Conte c'è sempre stata riconoscenza verso i giocatori che giocano meno, ma che sono altrettanto importanti. E hanno portato gol e punti fondamentali nella corsa scudetto. È il caso, ad esempio di Darmian e D'Ambrosio che hanno siglato 5 gol in due. Il primo si è rivelato un acquisto azzeccato, in grade di dare il ricambio sulle corsie laterali, il secondo è pronto per il rush finale dopo una serie di infortuni.

Ma non solo loro due: è stato e sarà importante anche il contributo di Sanchez. Conte vorrebbe il cileno titolare, ma i due davanti vanno forte, ma di punti e gol ne ha regalati parecchi l'ex United. Sensi e Vecino stanno tornando ma saranno un'alternativa importante in mezzo al campo in quest'ultima parte di stagione. E poi c'è luomo spogliatoio per eccellenza: Ranocchia che non ha mai fatto sentire l'assenza di De Vrij, ma ha tenuto un comportamento esemplare anche quando è stato 4-5 mesi senza giocare. C'è un grande senso di aggregazione che Conte regala al gruppo.

(Sky Sport)