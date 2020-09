Inter, Conte: “Vidal? Corso zero rischi. Hakimi? Grandi potenzialità e grande prospettiva”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria nerazzurra sul Benevento. Queste le sue parole: “Vidal, Kolarov, Hakimi e Perisic sembra siano con noi da tanto tempo. Vidal a rischio per Roma? Non lo so, mi ha detto che ha ricevuto un colpo, vedevo che zoppicava: a centrocampo l’anno scorso abbiamo sofferto tanto, avere la possibilità di cambiarlo per Barella non ci ho pensato neanche un secondo, ho corso zero rischi. Vediamo domani che tipo di situazione troviamo, poi faremo le valutazioni.

Hakimi? E’ un calciatore con grandi potenzialità, è innato per fare il quinto: ha propensioni offensive importanti, dietro deve tanto migliorare. Anche al Dortmund giocava a 3, questo esalta le sue qualità. E’ stato il nostro investimento, è giovane e ha grande prospettiva: deve lavorare tanto, ha fatto una buonissima partita e ha dato un’ottima interpretazione alla gara”.