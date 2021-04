Conte-Zhang, patto per l’Inter: conferma in blocco di squadra, staff e dirigenza

Il presidente nerazzurro è atteso oggi ad Appiano Gentile per un primo incontro con allenatore e giocatori

Fabio Alampi

Il ritorno in Italia di Steven Zhang darà un'accelerata importante alla programmazione della prossima stagione in casa Inter: il presidente nerazzurro nelle prossime settimane punta a dare risposte definitive alla situazione finanziaria del club, con conseguenti ripercussioni su mercato e strategie societarie. Un momento fondamentale per il futuro prossimo interista, con uno scudetto ormai vicinissimo e tecnico e principali dirigenti in scadenza di contratto nel giugno 2022.

Proprio per questo motivo, secondo Tuttosport, l'intenzione della proprietà sarebbe quella di confermare in blocco il gruppo che potrebbe regalare a Suning il primo trionfo italiano: "Un club da confermare in blocco. Dopo quasi sette mesi di lontananza dall'Italia, scanditi da un susseguirsi di segnali critici sulla proprietà, Steven Zhang è tornato al lavoro nel suo ufficio della sede di Viale della Liberazione con una consapevolezza resa evidente da questo periodo complesso al di fuori dal campo: l'Inter ha costruito una dirigenza di totale affidabilità, capace di guidare la macchina anche in condizioni difficoltose".

Fra mercato e conferme

"Sarà estremamente improbabile effettuare grandi colpi per rafforzare la squadra nella prossima sessione di mercato. E non è ancora scontato che sarà possibile tenere tutti i campioni a disposizione di Antonio Conte. È invece attuabile senza problemi la volontà di conservare i vertici dell'organigramma, guidato da Beppe Marotta e completato da Piero Ausilio e Alessandro Antonello. Senza dimenticare le altre componenti: vale la pena citare, in questa fase delicatissima per la tutela della salute, il lavoro doppio che ha dovuto sostenere il dottor Piero Volpi, responsabile dell'area medica, determinante in più di una situazione dell'ultimo anno".

Incontro con Conte e la squadra

"Con la conferma di questo blocco dirigenziale diventerà più agevole mantenere la spinta propulsiva della squadra. [...] Oggi Zhang junior andrà alla Pinetina per seguire l'allenamento, previsto intorno a mezzogiorno. Saràil primo contatto con Antonio Conte e i giocatori, alla vigilia della partita di Crotone, nella giornata che potrebbe dare già la matematica certezza dello scudetto. [...] Sarà solo l'antipasto del confronto con Conte, desideroso di capire qualsi sono i programmi di Suning per la prossima stagione. L'allenatore è un osso durissimo quando si tratta di affrontare questi temi, come dimostra il periodo della "pace fredda" seguita al vertice di Villa Bellini della fine dell'agosto scorso. A maggior ragione chiederà chiarezza dopo aver vinto uno scudetto in mezzo a onde che non sono diventate tempesta solo grazie alla sua professionalità, unita a quella dei giocatori e dei dirigenti quotidianamente vicini al gruppo ad Appiano Gentile".