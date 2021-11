Inter cooperativa del gol: già 15 marcatori diversi, quante soluzioni per Inzaghi

Già 15 nerazzurri hanno trovato la via della rete fra campionato e Champions League in questa prima parte di stagione

Archiviato il pareggio per 1-1 nel derby contro il Milan, per l'Inter è tempo di tracciare un bilancio di questa prima parte di stagione. I nerazzurri si presentano alla terza sosta per le Nazionali con uno score di 25 punti in 12 gare di campionato, frutto di 7 successi, 4 pareggi e 1 sconfitta, che li posiziona alle spalle solamente di Napoli e Milan, mentre in Champions League la squadra di Inzaghi si trova al secondo posto del Gruppo D con 7 punti, a due lunghezze di distanza dal Real Madrid e con buone possibilità di accedere agli ottavi di finale. La formazione interista, in queste ultime uscite, sembra aver recuperato quella solidità difensiva che risultò fondamentale per la conquista dello scudetto lo scorso anno, ma ha confermato un dato che non può che far sorridere Inzaghi: quello della prolificità .

A guidare la classifica marcatori dell'Inter c'è Edin Dzeko con 8 gol (7 in campionato, 1 in Champions League). Seguono Lautaro Martinez (5 in campionato), Correa (4 in campionato), Skriniar (2 in campionato, 1 in Champions League), Perisic (2 in campionato), Calhanoglu (2 in campionato), Dimarco (2 in campionato), Vidal (1 in campionato, 1 in Champions League), Darmian (1 in campionato), Vecino (1 in campionato), Barella (1 in campionato), D'Ambrosio (1 in campionato), de Vrij (1 in Champions League), Brozovic (1 in Champions League) e Sanchez (1 in Champions League).