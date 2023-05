Probabile Fiorentina

Italiano ha gli ultimissimi dubbi da sciogliere: Quarta è favorito su Ranieri per agire accanto a Milenkovic in difesa; sulle fasce pronti Dodò e Biraghi. A centrocampo Amrabat in coppia con uno tra Castrovilli (favorito) e Mandragora, con Bonaventura avanzato sulla trequarti; su una fascia c’è Gonzalez, sull’altra in pole Ikoné. Da prima punta Cabral è in vantaggio su Jovic invece.