Inter, contro il Napoli torna Lautaro. Eriksen ancora in panchina, c’è Sensi

Questa sera l’Inter affronta il Napoli a San Siro nella semifinale di andata della Coppa Italia. Antonio Conte ritrova Lautaro Martinez dopo le due giornate di squalifica in campionato. Il giocatore argentino vuole ritrovare marcia e gol, affiancherà Lukaku nella gara contro gli uomini di Gattuso.

Padelli giocherà in porta: Handanovic è out e non si conoscono ancora i tempi di recupero del problema alla mano (infrazione al mignolo).

A centrocampo Eriksen sembra destinato a partire dalla panchina, come era successo nel derby contro il Milan. Più facile che sia titolare contro la Lazio. L’allenatore nerazzurro ha spiegato di voler aspettare che il danese si adatti ai meccanismi della squadra. A proposito di nuovi acquisti Moses potrebbe prendersi un po’ di spazio nella gara contro gli azzurri, sul lato opposto ci sarebbe Biraghi e quindi riposerebbe Young. Altra notizia è il rientro di Sensi che è rimasto a lungo out per una serie di infortuni che stanno minando un inizio di stagione che era stato promettente. In difesa, accanto a Skriniar e a de Vrij, dovrebbe rientrare Bastoni: anche lui ha saltato la stracittadina per squalifica.

Questa quindi la formazione che dovrebbe scendere in campo al fischio d’inizio:

Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Martinez, Lukaku.

(Fonte: SS24)