Coronavirus, bollettino 4 aprile: 681 morti, calano pazienti in TI per la prima volta

Sono 124.632 le persone che, in Italia, hanno contratto il coronavirus. Si tratta di 4.805 persone in più rispetto a ieri per una crescita del 4%.

Di queste, 15.362 sono decedute (+681, +4,6%) e 20.996 sono guarite (+1.238, +6,3%).

Attualmente i soggetti positivi sono 88.274, +2.886 rispetto a ieri (+3,4%) e il conto sale a 124.632 aggiungendo ai casi attualmente attivi anche morti e guariti.

I dati sono stati forniti dalla Protezione civile in conferenza stampa.

Per la prima volta, dall’inizio del contagio, sono calati i numeri dei malati in terapia intensiva: -74 rispetto alla giornata di ieri, in totale ora sono 3.994.

Oggi, 4 aprile, i tamponi in Italia sono stati 37.375. Ieri erano stati 38.617.