Effetto Correa, l’Inter scopre la legge del Tucu. “Tre ruoli in uno. E Inzaghi…”

Joaquin Correa rappresenta una risorsa molto preziosa e quasi imprescindibile per Inzaghi: l'Inter scopre il Tucu

"Tre giorni per prendersi l’Inter, dallo sbarco a Linate alla straordinaria doppietta di Verona. Benvenuti nel magico mondo del Tucu Correa, l’ultimo colpo di mercato nerazzurro, l’uomo che potrebbe cambiare ambizioni e prospettive della squadra di Simone Inzaghi. Una variabile impazzita che con le sue giocate può far saltare il banco in qualsiasi momento della partita". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sull'impatto avuto da Correa nel mondo nerazzurro. L'argentino rappresenta una risorsa molto preziosa e quasi imprescindibile per Inzaghi, in quanto può ricoprire tre ruoli in uno e giocare con tre partner diversi.

"L’Inter quest’anno ballerà spesso il Tango, appoggiandosi al tandem argentino Correa-Lautaro. Dalla LuLa alla CoLa il passo è breve ma in mezzo c’è un mondo: più dinamismo, più fraseggio in velocità e palla al piede, più possibilità di dominare il gioco con il possesso palla nella metà campo avversaria", commenta il quotidiano. Correa, però, ha dimostrato di poter essere anche la spalla giusta per Dzeko e, lavorando assieme, aprono spazi per gli inserimenti dei centrocampisti. Il Tucu ha nelle corde anche l'attitudine per giocare da falso 9, dando così ad Inzaghi diverse soluzioni anche a gara in corso. "Inzaghi e il vice Farris a fine gara lo hanno abbracciato e coccolato: loro sanno bene cosa può dare il Tucu a questa nuova Inter, che in caso di emergenza potrebbe anche schierare tutti insieme i suoi nuovi tre tenori. Per caratteristiche, Lautaro, Dzeko e Correa potrebbero anche vedere il campo tutti insieme, col Toro centravanti, Edin tra le linee e il Tucu più defilato a caccia della profondità. Un’ipotesi remota, ma comunque presente. Ed è un lusso che in pochi possono permettersi.", commenta La Gazzetta dello Sport definendo, di fatto, Correa come un tesoro tecnico per l'Inter e Inzaghi.