Correa, lo spazio all’Inter può ridursi ulteriormente. E ora rischia anche il Mondiale

L'attaccante argentino continua a non incidere, e le prospettive per lui rischiano di farsi buie, in nerazzurro come in Nazionale

Fabio Alampi

Un'altra occasione sprecata. Joaquin Correa continua a non incidere con la maglia dell'Inter: schierato titolare anche a Firenze, l'attaccante argentino non si è praticamente mai visto, a differenza di quanto fatto dai compagni di reparto Lautaro Martinez, protgaonista assoluto del match, e da Edin Dzeko, entrato al suo posto e subito decisivo. Un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative che ora, come scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe costargli anche la Nazionale:

"La lunga assenza di Lukaku ha dato occasioni agli altri. A Lautaro Martinez, Dzeko e Correa. I primi due ne hanno approfittato: il Toro confermandosi anima interista, il bosniaco mettendo al servizio dei compagni classe, stazza ed esperienza. Il Tucu, no. Un lungo passaggio a vuoto da parte dell'argentino, ormai considerabile a tutti gli effetti un oggetto misterioso in casa nerazzurra. Correa ha perso posizioni nelle gerarchie in attacco e rischia di farsi sfuggire dalle mani i Mondiali con l'Albiceleste".

Dzeko incide, Lukaku rientra — "Due delle tre partite giocate dall'inizio in campionato da Correa sono andate allo stesso modo, con un rendimento sottotono e l'ingresso di Dzeko a spalancare nuovi mondi davanti. È successo nel derby e a Firenze. Contro il Milan il bosniaco ha guidato il (vano) tentativo di rimonta nerazzurra segnando dal nulla il gol del 2-3, al Franchi ha mandato in porta Lautaro nell'azione del rigore e prima Barella per l'occasione a tu per tu con Terracciano, per poi vincere il contrasto aereo con Milenkovic – tra le proteste viola – per il successivo gol partita di Mkhitaryan. Una mezz'ora (abbondante) in cui Dzeko ha ulteriormente creato distanza tra sé e Correa, posizionandosi subito dietro alla LuLa nelle gerarchie tipo di Inzaghi.

Le prospettive per il Tucu sono tutt'altro che rosee, arrivati a questo punto. Perché il conto alla rovescia per il ritorno di Lukaku è cominciato e la sagoma del belga rischia di mettere ulteriormente in ombra l'ex Lazio, che nelle 12 partite senza Big Rom ha segnato un solo gol – contro la Cremonese – e ha giocato cinque volte da titolare senza mai arrivare oltre al 72' (contro il Viktoria Plzen in Champions League)".

Mondiale a rischio? — "La posizione di Correa con l'Albiceleste è ora in bilico. Stando a quanto riporta dall'Argentina il quotidiano sportivo Olé, il ct Lionel Scaloni sarebbe intenzionato a chiamare addirittura 50 giocatori per le pre-convocazioni, con 11 attaccanti tra cui l'interista. Presenti Messi, Lautaro, Di Maria (che ha già posato sui social con la maglia dell'Argentina), Nico Gonzalez, Julian Alvarez, Dybala, Angel Correa, Giovanni Simeone, Almada e Alario. Concorrenza importante per il Tucu, il cui rendimento recente all'Inter mette in serio pericolo la partecipazione ai Mondiali".