CorSera – Suning passa il controllo ad Alibaba? Interviene il governo: l’Inter aspetta

Suning ha comunicato oggi che ci sarà una cessione di quote, della controllata Suning.com, pari al 20-25%. Un trasferimento di quote che potrebbe comportare anche un cambio del controllo nell'azienda che oggi fa capo alla famiglia Zhang .

"I rumors prevalenti sono per l’intervento di un’azienda vicina al Partito che andrebbe in soccorso di un imprenditore integrato nell’apparato politico comunista come è Zhang Jindong. L’ipotesi Alibaba circola sia perchè non ha problemi di liquidità ma soprattutto per il fatto che con la controllata Taobao è già partner nel capitale (circa 20%)", sottolinea oggi il Corriere della Sera.