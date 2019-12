CorSera – Inter vicina al primo acquisto: può essere ufficiale prima del 6 gennaio!

Domani l’Inter scenderà in campo contro il Genoa con l’obiettivo di vincere per agganciare la Juventus, al momento a +3 sui nerazzurri ma con una gara in più. Sarà l’ultimo match del 2019 e potrebbe essere l’ultimo senza Vidal: secondo il CorSera, è proprio il cileno il giocatore in pole per diventare il primo colpo del mercato di gennaio, anche prima di Napoli-Inter, in programma il 6 gennaio:

“L’ultima sofferenza per l’Inter e per Conte è forse anche l’ultima gara senza Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, tanto inseguito dal tecnico e in rotta con il Barcellona, potrebbe essere il primo acquisto dell’anno nuovo e il ricambio giusto per il centrocampo in via di guarigione, con gli attesi recuperi dopo Natale di Sensi e Barella”, scrive il quotidiano.