Real e Psg portano a galla le critche strumentali a Conte. Interisti, un consiglio

In questa settimana essendo spettatori, ci siamo seduti sulla nostra panchina di Coverciano ed abbiamo potuto apprezzare il ‘giuoco’ …degli altri. Ho ascoltato un sacco di complimenti al gioco del PSG, alla spettacolarità, alla velocità in netta contrapposizione con la nostra povera realtà italiana.

Ma cosa vuol dire gioco spettacolare? Perché intendiamoci: il Psg ha adottato un sistema di gioco improntato sulle ripartenze. Ben raccolti dietro e poi palla ai tre fenomeni in attacco a imperversare e stupire. Mbappè,Neymar e Di Maria (sì proprio lui, quello che due anni fa era dato per finito) certo che con loro di diverti! Lo stesso Paredes che è un buon centrocampista ma non certo un fuoriclasse in quel contesto sembra un giocatore di alto livello.