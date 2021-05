LIVE – Crotone-Inter 0-0: Lukaku-Lautaro per l’assalto, torna Sensi dal 1°

I nerazzurri vincendo contro il Crotone potrebbero approfittare del primo match-ball per aggiudicarsi il titolo di campioni d'Italia

Redazione1908

42° - Palla dentro di Brozovic per Lautaro, anticipato l'argentino, quinto corner per l'Inter

40° - Occasione per Bastoni! Affondo di Barella, palla al centro, stacco di Bastoni che deve solo appoggiare in rete ma gira troppo di testa e spedisce al lato

38° - AMMONITO BROZOVIC

37° - SOSTITUZIONE CROTONE - FUORI RECA DENTRO PEREIRA

36°. -Ottima lettura di Barella che riceve da Brozovic e prova cercare con un traversone dalla trequarti Lautaro, suggerimento perfetto ma l'argentino viene anticipato

34°- Imbeccata di Sensi per Lautaro, conclusione dell'argentino murata

32° - Ci prova Cigarini su calcio piazzato, conclusione che centra in pieno la barriera

30° - Brozovic per Lukaku che di testa prolunga per Lautaro che non riesce ad agganciare per liberarsi al tiro

28° - Buona manovra dell'Inter, Skriniar riceve in area, scarico per Lukaku che scarica un sinistro violento, respinto, ci prova Lautaro in rovesciata, palla alta

26° - Prende campo l'Inter che chiude il Crotone nella propria metà campo. Quarto tiro dalla bandierina per i nerazzurri

24° - Duello Rezza-Hakimi, bene il marocchino in copertura che evita il traversone ma non il corner

22° - Palo di Lukaku! Corner per l'Inter, stacco del belga che gira a rete e centra in pieno il palo!

20° - Brozovic prova a cercare Hakimi, intervento di Golemic che mette in out. Nerazzurri in pressione

18° - Percussione di Ounas che si libera e avanza al limite, conclusione che viene stoppata da Skriniar, palla in corner

16° - RIpartenza Inter, affondo di Hakimi, scambio con Sensi che prova dal limite, conclusione deviata, palla che termina tra le braccia di Cordaz

15° - Barella chiude in corner un traversone di Molina dalla sinistra, primo tiro dalla bandierina per i padroni di casa

12° - Traversone al volo di Hakimi, palla sul petto di Golemic che scarica su Cordaz

11° - Affondo Inter, traversone di Hakimi che riceve da Barella, tentativo che viene respinto, poi palla in out, rimessa laterale Inter

9° - Pericoloso il Crotone con Simy che riceve in area, provvidenziale De Vrij in scivolata ad interrompere l'azione offensiva

8° - Scontro Simy-Barella, problema per il centrocampista dell'Inter, palla messa fuori da Benali

6° - Lukaku riceve palla al limite dell'area, prova a controllare la sfera ma viene bracco da tre difensori del Crotone che rubano palla. Nerazzurri in possesso

3° - Occasione Inter! Affondo di Sensi che riceve palla in area, Cordaz già steso a terra, conclusione centra in pieno il portiere del Crotone

2° - Risposta Inter con Sensi che chiede l'uno-due a Lukaku, conclusione sul secondo palo, tiro deviato, primo corner per i nerazzurri

1° - Affondo Crotone con Ounas che prova la conclusione dal limite, Handanovic respinge, poi libera Skriniar

18.00 - INIZIA IL MATCH

CROTONE - Primo match ball per Antonio Conte e per l'Inter. I nerazzurri saranno di scena a Crotone contro la formazione allenata da Serse Cosmi. Un testa coda che potrebbe consegnare il titolo di campioni d'Italia ai nerazzurri qualora l'Inter dovesse vincere e - domani - l'Atalanta non riuscisse a trovare la vittoria in trasferta sul campo del Sassuolo.

Il tecnico nerazzurro lancia dal primo minuto Stefano Sensi, un ritorno importante a centrocampo quello dell'ex Sassuolo che ha vissuto la sua avventura in nerazzurro a fasi alterne. Un avvio di stagione brillante compromesso dai troppi infortuni che oramai sembrerebbero alle spalle.

Spazio per Darmian sulla sinistra, con Hakimi confermato a destra. In attacco e in difesa solo conferme. Lautaro - Lukaku a guidare l'assalto con Skriniar-De Vrij-Bastoni a completare il pacchetto arretrato.

Le formazioni ufficiali

CROTONE (3-5-2): 1 Cordaz; 6 Magallan, 5 Golemic, 26 Djidji; 17 Molina, 30 Messias, 8 Cigarini, 10 Benali, 69 Reca; 7 Ounas, 25 Simy.

A disposizione: 16 Festa, 22 Crespi, 3 Cuomo, 20 Rojas, 21 Zanellato, 32 Pereira, 33 Rispoli, 34 Marrone, 44 Petriccione, 77 Vulic, 95 Eduardo, 97 Riviere.

Allenatore: Serse Cosmi.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 12 Sensi, 36 Darmian; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 15 Young, 24 Eriksen, 33 D'Ambrosio, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

Squalificati: -

Diffidati: Cuomo, Eduardo Henrique, Golemic, Rispoli (C); Darmian, Lukaku, Young (I)