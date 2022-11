Ct Belgio: “Progressi Lukaku, è tornato in gruppo. Per vederlo da titolare…”

"Oggi Romelu si è allenato con il gruppo. E' stato un allenamento controllato e ora vedremo come reagirà il suo fisico. Per ora non so se può iniziare da titolare la prossima partita contro il Marocco. Lo sapremo nei prossimi due giorni. Siamo contenti dei progressi che sta facendo, ma non sappiamo ancora se sarà completamente in forma per la seconda o la terza partita".