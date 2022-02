Da Scamacca a Dybala, da Bremer a Frattesi: Inter, i nomi per la prossima stagione

La dirigenza nerazzurra è già al lavoro in vista dell'estate: ecco come potrebbe cambiare la rosa interista

Fabio Alampi

Chiuso da poche ore il mercato invernale, l'Inter è già pronta per quello estivo: la dirigenza nerazzurra si è mossa in anticipo piazzando il primo colpo, ovvero André Onana, destinato a raccogliere (da subito o più avanti) il testimone di Samir Handanovic tra i pali della porta interista, ma il portiere camerunense non sarà di certo l'unico nuovo innesto. Sono tanti i nomi sulla lista dalla difesa all'attacco: Tuttosport fa il punto su quella che potrebbe essere la rosa della prossima stagione.

I nomi sulla lista

"Per quanto concerne il reparto difensivo, Marotta e Ausilio seguono due strade: la prima porta a Bremer del Torino, grande obiettivo (piace anche al Milan) per rinforzare il pacchetto arretrato di Inzaghi, ma acquistabile - Cairo chiede almeno 25 milioni - probabilmente solo a fronte di un'uscita, identificabile in De Vrij (arrivato a zero, ha il contratto fino al 2023 e buono mercato in Inghilterra). Se invece il trio Skriniar-De Vrij-Bastoni non fosse toccato (più Dimarco vice Bastoni), ecco che l'Inter potrebbe puntare su un'alternativa di spessore come il neo nazionale azzurro Luiz Felipe, in scadenza con la Lazio. Le trattative fra Tare e il suo entourage non si sbloccano e l'Inter monitora la situazione. Tenendo presente che i nerazzurri hanno in prestito due elementi di sicuro avvenire come Vanheusden (già nel giro della nazionale belga) e Pirola (potrebbe diventare moneta di scambio per altri obiettivi)

[...] A centrocampo arriverà sicuramente un giocatore che si piazzerà al livello dei tre titolari, ovvero Davide Frattesi del Sassuolo. I discorsi fra Marotta e Carnevali sono già avanzati - si parlare di una quotazione fra i 20 e i 25 milioni -, il 22enne centrocampista romano è visto come l'ideale alternativa a Barella e Calhanoglu. Andrà poi valutato il futuro del giovane Agoume (2002), mandato in prestito al Brest dove sta giocando sempre da titolare con discreti risultati: potrebbe tornare e ricoprire il ruolo di vice-Brozovic. Per l'alternativa a Gosens, invece, occhi su tre ragazzi italiani, tutti molto richiesti: Fabiano Parisi dell'Empoli, Andrea Cambiaso del Genoa e Tommaso Augello della Sampdoria".

Attacco, non solo Scamacca

"(Scamacca) è il giocatore scelto da Marotta, Ausilio e Inzaghi per raccogliere, nel tempo, l'eredità di Dzeko. [...] Nel Sassuolo c'è pure Giacomo Raspadori, già avvicinato la scorsa estate quando si ragionava su una possibile seconda punta da inserire in rosa; mentre non va escluso un nuovo tentativo di Raiola di portare in Italia il figlio d'arte Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach). Il tutto, ovviamente, senza dimenticare la... marcatura di Marotta su Paulo Dybala: l'Inter osserva da lontano l'evolversi della situazione dell'argentino con la Juventus. E' chiaro che un Dybala libero a zero rappresenterebbe una ghiotta occasione da sfruttare, anche se a quel punto potrebbero nascere degli interrogativi sul futuro in nerazzurro di Lautaro Martinez, oggi blindato, ma sempre nel mirino dei maggiori top club europei"