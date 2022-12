Ct Croazia: “Brozovic ha dolore al muscolo, non so se giocherà la finalina”

Controlli in vista per Marcelo Brozovic in Qatar. Ecco le parole del ct della Croazia Dalic sulle sue condizioni

Alessandro Cosattini

Controlli in vista per Marcelo Brozovic in Qatar. Dopo la sostituzione di ieri, oggi il centrocampista dell'Inter verrà valutato dai medici croati. In attesa dell'esito degli accertamenti, ecco le parole in conferenza stampa del commissario tecnico Dalic sulle sue condizioni.

"Abbiamo dei problemi con alcuni giocatori. Gvardiol ha giocato nonostante il dolore e ha fatto delle infiltrazioni al piede, e anche Brozovic sta avendo dei problemi. Per la finale terzo-quarto posto schiererò solamente giocatori sani e pronti per giocare, faremo di tutto per vincere. Brozovic al momento non so se giocherà, dipenderà dal suo muscolo, è un po' dolorante", ha detto Dalic verso la finalina per il 3/4° posto.