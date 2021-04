Inter, è Darmian il vero colpo di mercato. E c’è una cosa che dovrebbe farci riflettere

L'ex giocatore dello United è la grande sorpresa di quest'Inter che vola in campionato

Barella, Bastoni, Hakimi, sono i giocatori che hanno sorpreso in positivo in questa annata nerazzurra. Ma se dovessi fare il nome di un giocatore che in assoluto mi ha sorpreso più di tutti, non avrei dubbi a indicare Matteo Darmian. L'operazione per portare il giocatore a Milano era stata già impostata un anno prima del suo arrivo, quando Darmian arrivò al Parma. In quell'occasione, l'Inter s'impegnò poi a prenderlo successivamente versando nelle casse gialloblù poco più di due milioni di euro. Col senno di poi un vero affare, il colpo di mercato dell'Inter che, togliendo Hakimi, ha praticamente fatto operazioni di mercato a zero, o quasi.