Qualità, ruolo e garra: Inter, i motivi per cui De Paul è il rinforzo ideale per Conte

Uno dei principali obiettivi di mercato dell’Inter rimane Rodrigo De Paul: il centrocampista dell’Udinese, ormai da anni accostato ai nerazzurri, anche in questa stagione si sta confermando ad alti livelli. Sempre in campo dal primo all’ultimo minuto in queste prime 13 partite di campionato, 3 gol fatti e 2 assist: arrivato in Friuli nell’estate del 2016, De Paul ha dimostrato di aver raggiunto la maturità giusta per giocare a livelli più alti, e il suo desiderio, come da lui stesso affermato, è quello di mettersi alla prova in un contesto più competitivo. Un calciatore che, per numerosi motivi, rappresenterebbe il rinforzo ideale per l’Inter di Antonio Conte.

RUOLO E GARRA – Innanzitutto per motivi tattici: De Paul da anni gioca stabilmente come mezz’ala nel 3-5-2, modulo preferito del tecnico nerazzurro, e non avrebbe quindi troppi nell’assimilare i movimenti richiesti dal gioco dell’Inter. L’argentino, nato trequartista e all’occorenza esterno offensivo, è riuscito a inserire progressivamente la sua fantasia e la sua qualità all’interno di un preciso spartito tattico, migliorando sensibilmente in fase difensiva e trasformandosi in uno dei migliori interni del campionato. Uno spirito di sacrificio particolarmente apprezzato da Conte; caratteristica che non si è vista, per esempio, in Eriksen.

TECNICA – C’è poi anche un discorso qualitativo: nel centrocampo dell’Inter abbondano le mezz’ali, ma nessun componente della rosa nerazzurra possiede le qualità tecniche di Sensi. L’ex Sassuolo è l’unico elemento in grado di verticalizzare rapidamente, di riempire lo spazio alle spalle delle punte, di smarcare i compagni con una sola giocata: un giocatore fondamentale per il gioco di Conte, ma troppo spesso costretto ai box per problemi fisici. De Paul risponde alla perfezione all’identikit di vice Sensi, e il suo arrivo rendererebbe meno pesante le eventuali nuove assenze del centrocampista di Urbino e, di conseguenza, meno prevedibile il gioco dell’Inter. Senza dimenticare le sue grandi capacità sui calci piazzati, altro grande tallone d’Achille dei nerazzurri negli ultimi anni. Insomma, un acquisto che farebbe tutti felici.