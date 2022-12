De Vrij, il vento è cambiato: l’Inter tratta il rinnovo. Fissato l’incontro: cifre e durata

"La stagione non era proprio cominciata per il verso giusto. Stefan De Vrij era intristito in panchina e con il contratto pericolosamente in scadenza. Il vento, però, è decisamente cambiato negli ultimi tempi, con Inzaghi sempre più disposto a farlo tornare protagonista. Ma nella sua vita c’è stato un altro passaggio non meno importante: dopo mesi di riflessione, infatti, il nazionale olandese ha deciso di avvalersi di un nuovo rappresentante, vale a dire di Federico Pastorello. E ora lo strada per il rinnovo è aperta: anzi, apertissima", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Grosso modo c’è già l’idea condivisa con Marotta e Ausilio di non spostarsi dell’attuale target retributivo, cioè 4 milioni di euro netti. Semmai i primi contatti hanno permesso di stabilire che il nuovo legame sarà quantomeno biennale. L’opzione per il terzo come va impostata? La sensazione è che per le prossime settimane ci sia in programma un incontro per mettere a fuoco questi aspetti. In tale caso ci sarebbe un impegno sino al 2025 (se non proprio sino al 2026), portando il matrimonio addirittura a sette anni. Va ricordato, infatti, l’approdo di Stefan alla Pinetina nell’estate del 2018 a parametro zero dalla Lazio", aggiunge il quotidiano.