L’Inter si inchina a sua maestà De Vrij. GdS: “Sospettiamo che sia il miglior difensore in Serie A”

Stagione maestosa di De Vrij sotto la guida di Conte. Il difensore dell’Inter si sta esprimendo su livelli pazzeschi, non sbaglia una partita, è decisivo nei momenti delicati e di sofferenza dei nerazzurri, un leader vero. Anche ieri nel derby è stato uno dei pochi a non crollare nel primo tempo quando il Milan faceva da padrone e poi ha siglato il gol del vantaggio, ancora lui. Questi i giudizi dei quotidiani sportivi sull’olandese:

GDS 8: “È il migliore anche nel momento peggiore: quando l’Inter è sommersa dai flutti, spunta sempre De Vrij a evitare il naufragio, a tappare una falla importante oppure a far ripartire il gioco, cosa preclusa al Brozovic del primo tempo. È superlativo nell’impattare di testa il pallone del 3-2, la rete che riporta l’Inter a veleggiare. Non abbiamo le statistiche sotto mano, procediamo a naso: sospettiamo che oggi De Vrij, per rendimento e personalità, sia il miglior difensore della Serie A. L’Olandese Imperante”.

CDS 7,5 : “E’ l’uomo-derby. Nella sua area salva brutte situazioni, una dietro l’altra, anticipando e murando; nell’area avversaria segna il gol del 3-2 con un colpo di testa da cobra: torsione, forza, precisione, nonostante la marcatura di Romagnoli. Grande partita, grande gol”.

TS 6.5: “Fino al minuto 40 del primo tempo, pare Superman per come riesce ad arginare ogni offensiva del Milan. Poi crolla all’improvviso, mancando l’intervento sull’assist di Ibra a Rebic che porta al primo gol rossonero. Anche nel calcio, come nelle favole, c’è però un lieto fine. E il gol del sorpasso arriva proprio grazie a una sua inzuccata imparabile per Donnarumma”.