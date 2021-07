De Vrij, ci prova l’Everton: Inter informata da Raiola. Ma il club vuole tenere i big

Mino Raiola, agente del difensore olandese, sta sondando il terreno in Inghilterra: dirigenza nerazzurra avvisata

Fabio Alampi

L'Inter potrebbe presto ritrovarsi nelle condizioni di doversi difendere da numerosi assalti per Stefan de Vrij: Mino Raiola, agente del difensore olandese, sta sondando il terreno in Inghilterra alla ricerca di offerte allettanti per il suo assistito, e diversi club hanno mostrato interesse. Tra questi, secondo Tuttosport, quello che appare intenzionato a muovere i primi passi è l'Everton:

"Nella sua perlustrazione in Premier, Mino Raiola ha raccolto l'interesse dell'Everton - club con cui vanta ottimi rapporti - per Stefan De Vrij (anche il Liverpool cerca un difensore centrale, mentre il Tottenham è molto avanti con Romero dell'Atalanta). Discorsi ancora in fase embrionale seguiti con il giusto distacco pure dall'Inter, informata da Raiola del suo giro perlustrativo in Inghilterra".

Possibile super plusvalenza

"Obiettivo nerazzurro è trattenere tutti i big dopo la cessione di Achraf Hakimi ma, come già sottolineato, Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin devono rispettare l'ordine arrivato da Suning, legato al fatto di chiudere il mercato con almeno 80 milioni di attivo. Un Everest da scalare in un'estate dove, causa pandemia, girano pochissimi soldi veri. In tal senso, sono doppiamente preziosi i giocatori presi a parametro zero proprio come De Vrij (felicissima intuizione del ds Ausilio, quella di strapparlo alla Lazio da svincolato) che pesa nel bilancio chiuso al 30 giugno appena 2.9 milioni (nel prossimo sarà circa 1.5): in pratica basterebbe un'offerta "normale" per generare lo stesso effetto della cessione di Hakimi al Psg".

Il sostituto è già in casa

"L'idea di confermare pure i riservisti (Kolarov, Ranocchia e D'Ambrosio, tutti in scadenza a giugno) dà fondamenta solide a un reparto che vede come stelle, oltre a De Vrij, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni, questi più serio candidato - in caso di addio dell'olandese - a prenderne il posto al centro della difesa. L'esperienza agli Europei - e i tanti allenamenti fatti con Leonardo Bonucci - ha ulteriormente forgiato il carattere di un giocatore nato per essere leader. A livello di qualità tecniche, Bastoni poi non si discute come provano i tanti gol nell'ultima stagione nati dai rilanci della difesa firmati da lui e De Vrij".