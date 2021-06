FCIN1908 – Inter-PSG, in via di definizione l’affare Hakimi: si può chiudere domani, le ultime

Secondo quanto appurato da FCInter1908.it, sarebbe in via di definizione la trattativa tra Inter e PSG per il trasferimento di Hakimi

Marco Macca

Achraf Hakimi è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Secondo quanto appurato da FCInter1908.it, infatti, sarebbe in queste ore in via di definizione la trattativa tra l'Inter e il club francese per il trasferimento del laterale marocchino, fra i protagonisti dell'ultimo scudetto nerazzurro.

Si chiude domani?

L'affare sarebbe davvero vicino alla conclusione, tanto che, come verificato dalla nostra redazione, tutto potrebbe essere definito già nella giornata di domani. Hakimi, dunque, si appresta a lasciare l'Inter: il suo passaggio al PSG non è mai stato così vicino.