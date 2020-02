Mercato Inter – Non solo De Paul: contro l’Udinese due osservati speciali per Marotta e Ausilio

Il mercato si è chiuso senza il colpo in attacco per l’Inter di Antonio Conte ma la dirigenza nerazzurra già lavora in ottica 2020/2021. Tanti i nomi sulla scrivania di Beppe Marotta e Piero Ausilio, pronti a regalare nuovi acquisti all’allenatore nerazzurro in vista della prossima stagione.

Dalle occasioni a parametro zero – con i vari Giroud, Mertens, Chong e Kurzawa – agli esterni (Marcos Alonso, Emerson Palmieri e Kostic) fino alle promesse per il futuro come Kumbulla e Tonali, sono tanti i profili sulla lista dei dirigenti dell’Inter.

Tra questi c’è sempre quello di Rodrigo De Paul, che dopo quattro stagione a Udine potrebbe cambiare aria. Come scrive Tuttosport, l’argentino ha diversi estimatori tra cui proprio l’Inter. I nerazzurri avranno l’opportunità questa sera alla Dacia Arena di studiare da molto vicino anche Mandragora e Musso, con il secondo sempre il lizza per il post Handanovic.