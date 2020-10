Covid, ATS non fermerà il derby: ecco le differenze con Juve-Napoli. Inter a rischio se…

“Per l’Inter la situazione è peggiore, ma ci vorrebbero altri cinque positivi per arrivare a chiedere il rinvio. Certo ci potrebbe essere un intervento dell’Ats come accaduto la scorsa settimana a Napoli. Ma l’autorità sanitaria milanese, in queste ore, ha consentito ai giocatori nerazzurri di isolarsi nelle proprie abitazioni, da lasciare solo per recarsi alla Pinetina e null’altro