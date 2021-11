Milan-Inter, le formazioni UFFICIALI: tocca all’ex Calhanoglu. Dzeko-Lautaro in attacco

Alle 20.45 scendono in campo a San Siro il Milan e l'Inter per il derby, Inzaghi scegli l'ex rossoneri a centrocampo

Dopo le vittoria con l'Udinese e lo Sheriff in Champions League, l'Inter affronta il Milan in un derby d'alta classifica. Il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi conferma i tre colossi in difesa: Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo la spunta Calhanoglu, con Vidal pronto a rendersi utile a partita in corso. Con lui in mediana Barella e Brozovic; sulle corsie laterali Darmian e Perisic. In attacca Dzeko e Lautaro.