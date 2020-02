Inter-Milan, la probabile: due grossi dubbi per Conte. Eriksen e Sanchez, tutto dipende da…

Samir Handanovic ci sta provando, ma la sensazione è che domani non giocherà da titolare il derby di Milano tra Inter e Milan. Questo è quanto riporta Sky Sport, secondo cui Padelli è pronto a prendere in mano le chiavi della porta nerazzurra, così come fatto in maniera positiva a Udine.

Difesa a parte (dove si giocano un posto D’Ambrosio, favorito, e Godin), l’altro grande dubbio di Antonio Conte (qui le sue dichiarazioni in conferenza stampa) riguarda il centrocampo. Tutto dipende dalla posizione di Christian Eriksen. Qualora dovesse giocare in mezzo con Brozovic e Barella, Vecino si accomoderà in panchina. In caso contrario, spazio all’uruguaiano a centrocampo con Eriksen avanzato in trequarti alle spalle di Lukaku. C’è la possibilità, dunque, che Alexis Sanchez inizi in panchina anche il derby. Ecco la probabile formazione dell’Inter:

(Fonte: Sky Sport)