Inter, per de Vrij addio a giugno? “Doppia promessa fatta da Raiola”

L'agente del calciatore avrebbe intenzione di trovare un'altra squadra per l'olandese e i nerazzurri virerebbero su Bremer

Stephan de Vrij si è allenato a parte anche oggi dopo l'infortunio muscolare rimediato contro il Liverpool. Non ci sarà contro la Fiorentina e probabilmente non ci sarà neanche nel futuro dell'Inter. Questo continuano a ribadire i rumors attorno al calciomercato nerazzurro. Il calciatore olandese, stando a quanto scrive il sito calciomercato.com, sarebbe il sacrificato della prossima stagione e al suo posto arriverebbe Bremer , il difensore del Toro che ha segnato ai nerazzurri nella gara di ritorno di questa stagione.

Raiola - agente di de Vrij - avrebbe intenzione di trovare un altro club per il centrale e avrebbe fatto una doppia promessa all'Inter. È in scadenza nel 2023 e una parte della promessa dell'agente consisterebbe nel trovare una squadra al difensore prima che arrivi la fine del contratto, quindi senza andare via a parametro zero. L'altra parte della promessa consisterebbe nella cifra che l'agente potrebbe garantire al club nerazzurro se cedesse il giocatore e si parla di 20-25 milioni per il cartellino. Soldi che servirebbero poi a finanziare l'arrivo del calciatore del Torino, primo obiettivo per la difesa interista.