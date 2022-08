Difensore, non c’è budget: deve arrivare gratis. Acerbi, Inter paziente per 2 motivi

"Il budget per il post-Ranocchia è praticamente nullo. Resta in primo piano la candidatura di Francesco Acerbi in uscita dalla Lazio - che sarebbe un'ottima soluzione al problema -, ma la pazienza ostentata dei nerazzurri è leggibile in due modi. Si può infatti puntare ad abbassare le richieste dei biancocelesti oppure a sondare il mercato nazionale ed estero per occasioni dell'ultima ora, magari in prestito. Già a Lecce si potrà capire se l'attendismo può trasformarsi davvero in urgenza", sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport.