Dimarco, il gol da sogno è messaggio a più destinatari: chiaro obiettivo in testa

Domenica da protagonista per l'esterno tornato in nerazzurro questa estate: la gemma su punizione ha aperto le danze a Marassi

Chissà quante volte l’avrà immaginato Federico Dimarco un gol così. Una carezza in un pugno, a spedire la sfera all’angolino con la precisione dei migliori. Semplicemente imparabile. Addosso la maglia dell’Inter, da baciare con orgoglio, a rendere tutto ancora più magico. La titolarità era nell’aria ormai da qualche giorno, dopo la notizia dell’assenza di Bastoni ancor di più. E allora legittimo fiondarsi sul cassetto dei sogni, senza il bisogno di dover rovistare troppo per scovarlo e prenderlo per portarlo con sé a Marassi. Un gioiello così è in cima alla lista dei desideri. Dopo 18 minuti la possibilità di trasformarlo in realtà, grazie a quel mancino che tanto piace a Simone Inzaghi. Lo ha confermato anche per questo, accontentando questa estate buona parte del tifo. Dimarco non si è sottratto e, anzi, si è regalato una domenica da protagonista alla prima da titolare, spedendo un chiaro messaggio al suo allenatore (e alla società): non ha alcuna voglia di restare una semplice comparsa.