Di Marzio: “Lautaro-Barcellona? Trattativa bloccata. Icardi? L’Inter si aspetta che il PSG…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Lautaro Martinez, la cui clausola da 111 milioni tiene in apprensione l’Inter: “La clausola andrebbe pagata in una settimana. Nel mercato che sarà la vedo come pista complicata. Inter e Barcellona stavano trattando su altre basi prima dell’emergenza Coronavirus. Ad oggi si tratta di una trattativa bloccata rispetto alle settimane scorse. Sono cambiate cifre e giocatori inseriti e l’Inter a queste condizioni non ci sta. Il ragazzo sta bene all’Inter e anche se è tentato dal Barcellona non credo forzerà la cessione”.

Sul futuro di Icardi invece: “L’Inter si aspetta il riscatto da parte del PSG. I segnali che arrivano dall’entourage e dal club francese sono quelli di un riscatto che però formalmente non è partito, in questo periodo non è facile. L’intenzione di riscattarlo ci sarebbe, poi il Psg potrebbe anche chiedere uno sconto e non credo che a quel punto l’Inter rimarrebbe insensibile davanti a questo. Si parlava anche di una clausola che permetteva a Icardi di dire no al Psg, ma all’Inter questo non risulta. Ciò che risulta è che invece abbia già firmato con i francesi in caso di riscatto a fine stagione”.