Inzaghi: “Chance per scrivere grande pagina di Inter. Ottimismo per Bastoni”

Vigilia di Champions in casa nerazzurra. L'Inter domani sera affronterà il Real Madrid per il primo turno del girone di qualificazione alla fase finale della massima competizione europea

Redazione1908

APPIANO GENTILE - Torna la Champions League. I nerazzurri, dopo il passo falso di Genova contro la Samp, si proiettano nella cornice europea della Champions League. Domani sera alla Scala del calcio si alzerà il sipario, arriva il Real Madrid di Ancelotti e per la squadra di Simone Inzaghi arriva subito la prima chance per rialzare la testa e soprattutto approcciare al meglio in Europa, dimensione amara negli ultimi anni. Come di consueto il tecnico interista risponde alle domande dei cronisti collegati con il quartier generale nerazzurro, insieme a lui, Samir Handanovic.

Queste le prime parole del mister: "Passate edizioni? Penso che quello che è stato, compreso la doppia sfida con il Real, rappresenti il passato. Abbiamo una grande opportunità per scrivere una nuova pagina per il nostro presente. Girone non semplicissimo ma vogliamo passarlo"

MAGGIORE ESPERIENZA - "Credo che l'esperienza in gare del genere sia importantissima, sappiamo dal giorno del sorteggio che il girone non è semplicissimo, oltre il Real ci sono altre due squadre che faranno di tutto per metterci in difficoltà. Abbiamo recuperato dalla gara di Genova, stiamo preparando al meglio una gara molto insidiosa, contro una squadra con grande storia, allenatore e giocatori"

IMPOSTAZIONE DI GARA - "Domenica abbiamo avuto una battuta d'arresto che lascia rammarico, abbiamo giocato 20 minuti di gara in 10 uomini, domani dovremmo essere bravi in entrambe le due fasi, il Real fraseggia bene, gioca nello stretto e sa prenderti nella profondità. Dovremo esser bravi in fase di possesso"

ESPERIENZA INTERNAZIONALE - "Da allenatore tra Europa League e Champions penso di essere vicino alle 50 gare, poi chiaro che Ancelotti abbia più esperienza di me, posso dire che domani stiamo preparando la gara al meglio, giocandola con il coltello tra i denti, sperando di essere nella nostra giornata migliore. Sarà bellissimo esordire davanti ai nostri tifosi in un palcoscenico cosi. Abbiamo giocato il 21 agosto l'ultima volta, è passato del tempo"

FORMAZIONE - "L'Inter purtroppo negli ultimi 10 anni non arriva negli ottavi, Bastoni lo valuterò, ieri si è allenato in maniera leggera, c'è ottimismo ma dobbiamo vedere le risposte che darà il ragazzo"

MIGLIORARE - "Si può sempre migliorare, penso che domenica ci abbia penalizzato il fatto di giocare in inferiorità numerica, sono dati statistici questi. Cerco di preservare i giocatori levando gli ammoniti, abbiamo avuto l'imprevisto di Dimarco che ci ha condizionato ma credo che il rammarico sia per il risultato non per come è stata preparata. La prestazione c'è stata, abbiamo creato tantissimo ma di fronte avevamo un avversario che ha fatto una grande partita"

ANCELOTTI - "Uno degli allenatori più vincenti della storia, un grande allenatore con cui è un piacere parlare di calcio, ha grande organizzazione"

PREOCCUPATO DA VINICIUS JR - "SI trova in un ottimo momento ma non possiamo pensare solo a lui, rischiamo di dimenticare tanti altri giocatori, c'è molto talento nel Real e Vinicius sarà uno degli osservati speciale"

COSA PREOCCUPA - "Hanno una grande organizzazione, non l'ho visto tantissimo negli anni passati, ha vinto tanto in Europa e in Spagna. Carlo alle sue squadre da grande gioco in attacco e noi dovremo esser bravi a non concedere spazi"

CORDE TOCCATE - "Non dobbiamo pensare sul lungo delle sfide e al passato, domani abbiamo una grande opportunità di scrivere una nuova pagina importante e dovremo saper fare bene entrambe le fasi di gioco"

Le parole di Hadanovic: "Ho visto tante partite del Real sono in un ottimo stato di forma, in attacco stanno bene ma starà a noi limitarli e fermarli. Li abbiamo incontrati anche lo scorso anno, sappiamo di chi si tratta. La gara deve essere uno stimolo, abbiamo esperienza e maggiore determinazione, negli anni scorsi putroppo non abbiamo passato il girone ma quello rimane il passato e dobbiamo pensare alla gara di domani"