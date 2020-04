FIGC, segnale positivo per la ripresa degli allenamenti. E domenica può essere giornata decisiva

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Federcalcio, nel consiglio federale previsto per l’8 maggio prossimo, sposterà la fine della stagione dal 2 al 31 agosto, a meno che il Governo, nel frattempo, non prenda decisioni definitive. E’ uno dei temi trattati oggi in occasione del tavolo permanente della stessa FIGC. Si segnala un contatto molto positivo con il ministro per gli affari regionali Boccia, che ha dato un’apertura sul ritorno degli allenamenti individuali. E domenica potrebbe essere il giorno in cui Gravina potrebbe essere convocato dal Comitato Tecnico Scientifico per discutere del protocollo sanitario. Un appuntamento comunque decisivo per capire il futuro del calcio italiano.

(Sky Sport)