Il Giorno: “Kane-City scatena domino attaccanti? Lukaku non vuole lasciare l’Inter”

Il possibile trasferimento rischia di far partire un domino tra i grandi attaccanti europei, passando anche attraverso Lukaku, che non sembra però intenzionato a lasciare l'Inter

Il mercato attuale, considerata la grande emergenza Covid, non ha ancora regalato grandi colpi in attacco. Ma tutto potrebbe sbloccarsi con il possibile approdo di Harry Kane al Manchester City, trasferimento che potrebbe scatenare un effetto domino. Spiega in merito Il Giorno: "Mentre in Italia il mercato ristagna, in Inghilterra la notizia che ha riempito i notiziari sportivi è quella della presunta offerta del Manchester City per Harry Kane: 185 milioni di euro.