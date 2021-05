GdS – Inter, chi se va via Conte? Da Allegri a Inzaghi, 4 i nomi di Marotta

L'ad nerazzurro ha ora il delicato compito di trovare il successore del tecnico campione d'Italia, ormai prossimo all'addio

Con l'addio ormai sempre più probabile di Antonio Conte , in casa Inter è già tempo di pensare al nome del successore: la dirigenza nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata e, seppur ufficialmente non abbia ancora preso in considerazione altre opzioni, starebbe valutando diverse candidature. Secondo La Gazzetta dello Sport sarebbero 4 attualmente i profili presenti sulla lista di Beppe Marotta.

"Difficile immaginare che un dirigente esperto come Marotta però non avesse già messo in conto il possibile finale della storia e dunque non abbia ora un asso nella manica per la sostituzione di Conte. Quattro i nomi potenzialmente affiancabili alla panchina dell'Inter. Il primo è ovviamente quello di Max Allegri, che l'ad nerazzurro aveva già sondato lo scorso anno. È forse l'unico nome che lenirebbe un po' la grande delusione del popolo interista, anche perché sul taccuino pure della Juve. Il secondo è Maurizio Sarri, ma tra le incognite c'è quella della tipologia di squadra che Conte ha formato e forgiato, che non sembra adatta alle idee sarriane. Il terzo è Sinisa Mihajlovic, ex nerazzurro, tante volte contattato dall'Inter, grinta e carattere in stile contiano. Infine, staccato, Simone Inzaghi che oggi potrebbe dire addio alla Lazio".