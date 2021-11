DS ‘Gladbach: “Zakaria e Ginter via a gennaio? Non lo escludo. Loro vogliono…”

Le dichiarazioni del dirigente del club tedesco sui due calciatori in scadenza di contratto seguiti anche dall'Inter

Matthias Ginter e Denis Zakaria sono due pezzi pregiati del Borussia Moenchengladbach pronti a lasciare il club a parametro zero. Entrambi, infatti, sono in scadenza di contratto e potrebbero rappresentare occasioni più che interessanti per le italiane e non solo. Anche l'Inter sembra aver messo entrambi nel mirino, come riportato da più parti negli ultimi giorni.

Dei due calciatori ha parlato Max Eberl, direttore sportivo del 'Gladbach, intervistato da GladbachLive: "La situazione è cambiata in modo significativo a causa della crisi dovuta al coronavirus. Non è successo nulla nell'estate del 2021 per nessuno dei due giocatori per una serie di motivi. Prima del Covid, la domanda non sarebbe stata 'vanno via?', ma 'dove vanno?'. Oggi i club non hanno più tutte queste risorse. Al momento sono con noi e stanno facendo molto bene. Ora devono decidere: gioco a poker e parto a parametro zero e vedo cosa succede? Con i pericoli che poi si devono sopportare tra infortuni, fluttuazioni nelle prestazioni o calo di interesse. È chiaro che avranno sempre un contratto da qualche parte, ma loro non vogliono accontentarsi, vogliono contratti ambiziosi. Non solo in termini economici, ma anche in termini sportivi".