Da Dzeko-Van Dijk a Perisic contro Alexander-Arnold: i duelli chiave di Inter-Liverpool

"Skriniar attraversa un buon momento all'interno di un'ottima stagione personale e contro gli avversari che sulla carta hanno un passo diverso dal suo, ultimamente se l’è ben cavata: in fondo sia Osimhen a Napoli che Leao nel derby non hanno segnato e pure Abraham e Zaniolo in Coppa Italia hanno rimbalzato contro la sua fisicità. Ovviamente il difensore slovacco dovrà cercare spesso l’anticipo per evitare che Mané possa bruciarlo sui primi passi, così come avrà bisogno di una mano, a volte, da parte di Dumfries. Inoltre Skriniar, che in questa stagione ha aumentato la partecipazione alla costruzione della manovra, dovrà stare molto attento quando avrà il pallone fra i piedi, visto che il senegalese è probabilmente il migliore del tridente del Liverpool nel portare il primo pressing", scrive il quotidiano.