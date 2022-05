Dumfries, assalto Bayern e Premier. Gds: “L’unica cifra che può far vacillare l’Inter”

Lui da Eindhoven si è mosso per 12,5 milioni più bonus e quindi nessun dirigente nerazzurro aprirà una trattativa per meno del doppio

Era complicatissimo prendere l'eredità di Achraf Hakimi senza farlo rimpiangere, eppure Denzel Dumfries ci è riuscito alla grande. Tanto che la sua ottima prima stagione all'Inter ha drizzato le antenne del Bayern Monaco che ora sembra davvero fare sul serio per l'olandese, oltre a sirene provenienti dalla Premier. E la posizione del club nerazzurro, scrive La Gazzetta dello Sport, è molto chiara: "Dal punto di vista dell'Inter che ne detiene il cartellino, la volontà è quella di dare continuità alla fascia destra confermando l'ex Psv: un'offerta alta, però, potrebbe cambiare le carte in tavola.

Lui da Eindhoven si è mosso per 12,5 milioni più bonus (fino a 15) e quindi nessun dirigente nerazzurro aprirà una trattativa per meno del doppio. L'impressione è che sotto i 30-35 milioni non ci sia chance di vedere Dumfries con un'altra maglia e che i campioni d'Italia in carica possano arrivare anche a incassarne 40. Va da sé che si tratterebbe di una plusvalenza coi fiocchi nel giro di 12 mesi e nell'ottica di una sessione di mercato in cui la proprietà conta di chiudere in attivo, una cessione di questo tipo eviterebbe altri sacrifici dolorosi. La fascia destra è un ruolo dove la continuità scarseggia ormai dal post-Maicon, ma che dopo Hakimi continua a essere una gallina dalle uova d'oro", si legge.