Dumfries: “Dzeko top, Sanchez era assurdo. Primo allenamento all’Inter un dramma perché…”

Un interessante aneddoto sul primo giorno all’Inter, ma non solo. Ecco le dichiarazioni di Denzel Dumfries a De Cor Potcast

Un interessante aneddoto sul primo giorno all’Inter, ma non solo. Denzel Dumfries , esterno nerazzurro, a De Cor Potcast ha parlato così di alcuni compagni di squadra: “ Il primo allenamento all'Inter fu un dramma . Vado al centro sportivo dall'hotel e mi conoscete, sono un vero professionista; quando arrivo, apro la borsa e vedo due scarpe sinistre. Lo giuro, due scarpe sinistre. Penso: 'oh mio dio'".

Dumfries ha poi parlato di alcuni singoli conosciuti proprio all’Inter: “Edin Dzeko, indipendentemente dall'età, è di un altro livello, non è normale come riesca a mettere certi palloni. Arturo Vidal è forte nei contrasti, nel suo modo di 'essere Vidal'. E' stato assurdo vedere giocare Alexis Sanchez, era il migliore in allenamento", ha detto Dumfries.