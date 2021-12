Dumfries: “Inter, non ci ho pensato un attimo. In Champions bisogna battere tutti”

Nuove parole di Denzel Dumfries in arrivo direttamente dall'Olanda. L'esterno dell'Inter si è espresso così tra passato, presente e futuro

Alessandro Cosattini

Nuove parole di Denzel Dumfries in arrivo direttamente dall'Olanda. L'esterno dell'Inter, grande protagonista nelle ultime settimane in nerazzurro, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe in un'intervista al quotidiano Algemeen Dagblad: "Sono sincero, quando ho firmato il contratto con l'Inter non ci ho pensato un attimo: l'ho fatto nonostante tante persone non credessero in me".

Dumfries è poi entrato maggiormente nel dettaglio: "Penso davvero che in Olanda si perda molto talento a causa di una certa visione dei calciatori. Semplicemente non ne vedono il potenziale, soprattutto con i difensori. Ma non mi sono mai arreso. Mi sono sentito più dispiaciuto per la visione limitata di certe persone. Ci sarebbe così tanto da imparare".

Dopo le difficoltà iniziali, Dumfries si è preso l'Inter. Tre gol nelle ultime quattro partite contro Roma, Salernitana e Torino per l'esterno olandese, che non ha alcuna intenzione di fermarsi e anzi. In vista dell'ottavo di Champions League contro il Liverpool, l'olandese ha dichiarato: "Non è un problema, perché deve esserlo? Se vuoi ottenere qualcosa in Champions, devi essere in grado di battere tutti, incluso il Liverpool".