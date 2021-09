Dumfries, serve solo pazienza. “Ma chi si chiede perché non giochi si ricordi che…”

Darmian è più solido ed esperto, ma se Dumfries a 24 anni è diventato il capitano del Psv una ragione ci sarà

L'Inter e i tifosi aspettano, con impazienza, Denzel Dumfries . L'esterno destro, che negli stralci di gara giocati ha fatto vedere buoni strappi, non ha ancora esordito dal primo minuto con la maglia nerazzurra. La Gazzetta dello Sport , però, ricorda che anche Achraf Hakimi, oggi il migliore al mondo nel suo ruolo, ci mise del tempo per imporsi: "A chi si chiede come mai l'ex Psv tardi a entrare nelle rotazioni e debba ancora esordire da titolare conviene ricordare alcune cose. Innanzitutto i vari Calhanoglu, Dzeko, Correa e Dimarco erano già abituati al nostro calcio.

In Olanda la tattica è meno ossessiva, si gioca a un altro livello e con maggiore libertà. Lo stesso Hakimi, che resta un top e non ha caso costa quasi 5 volte Dumfries (68 milioni contro 14) nei primi mesi a Milano aveva faticato. Il gol con assist nella scorpacciata a Benevento aveva illuso tutti, poi erano arrivate le incertezze nel derby, tante panchine (Conte fino a novembre sulla destra gli preferiva Young o Darmian), l'errore da penna rossa in casa del Real Madrid. Soltanto da inizio dicembre Hakimi si era trasformato nel Marrakech Express poi decisivo per lo scudetto.