Dumfries: “Volevo fortemente l’Inter, avevo la pelle d’oca. Ogni giorno chiamavo….”

In un'intervista a Voetbal International, l'esterno olandese racconta il suo passaggio all'Inter

Dopo la partenza di Achraf Hakimi, l'Inter ha individuato subito in Denzel Dumfries il sostituto ideale del marocchino. Dopo un ottimo Europeo, altri club avevano messo gli occhi sull'olandese, ma Denzel ha sempre voluto l'Inter. "Ci è voluto del tempo per concludere l'affare, ma quando è successo ho avuto la pelle d'oca. Parlavo tutti i giorni con il mio agente Mino Raiola, volevo fortemente andare all'Inter. Ho ricevuto un'offerta dall'Everton, ma non ci ho pensato due volte prima di venire qui", racconta Dumfries in un'intervista a Voetbal International.