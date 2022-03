Dybala, l’Inter fa sul serio: telefonata all’agente. E Marotta non si nasconde più

Il club nerazzurro monitora la situazione alla vigilia dell'incontro tra l'agente dell'argentino e la Juventus

Alessandro De Felice

Il momento della verità è arrivato. Il faccia a faccia tanto atteso tra la Juventus e Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, è in programma nella giornata di domani. Il club bianconero è pronto a mettere sul tavolo un triennale da 7 milioni più bonus legati a gol, presenze e risultati.

Un accordo diverso rispetto agli 8 milioni più 2 di bonus fino al 2026 trovato lo scorso autunno, quando sembrava a un passo dalla firma. Un autografo non arrivato a causa di un dettaglio legato al suo agente, non domiciliato in Italia.

Il club bianconero ha dubbi sulla tenuta fisica di Dybala, che in questa stagione ha già saltato 12 partite e non sarà a disposizione nemmeno contro la Sampdoria.

Per la Gazzetta dello Sport, il pensiero di Dybala è chiaro: "La priorità di Paulo è restare alla Juve, se possibile chiudere la carriera di alto livello alla Juve. In caso di offerte pari o simili, è semplice immaginare la sua scelta: non cambiare".

Su Dybala c'è da registrare l'interesse di tanti club, tra cui l'Atletico Madrid, il Manchester City e altre squadre inglesi. Il quotidiano rivela un retroscena: "È ancora presto per capire che cosa sceglierà Dybala ma in queste settimane più di un club ha chiamato Antun per prendere informazioni. La telefonata più interessante – e la più attesa – è arrivata dall’Inter. «I tentativi vanno fatti», ha detto Beppe Marotta nella sua uscita recente più interessante".

La priorità di Dybala è trovare un club che abbia un progetto per lui e lo metta al centro dei piani per il presente e il futuro. Per questo l'argentino sta cercando di capire cosa voglia fare la Juventus. Con l'Inter che monitora e prepara l'assalto...