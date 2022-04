Gds – Dybala, con l’Inter contatti costanti: si farà. E fonti vicine giurano che…

Paulo Dybala all'Inter sembra una pista tracciata. Beppe Marotta ha siglato un patto non scritto con gli agenti della Joya

Paulo Dybala all'Inter sembra una pista tracciata. Beppe Marotta, secondo la Gazzetta dello Sport, verrà aggiornato di eventuali offerte dall'estero. Questo per un patto non scritto siglato dall'Inter con gli agenti della Joya. Che hanno rassicurato il club nerazzurro anche sulla tenuta fisica del giocatore.

"I contatti tra le parti sono costanti. C’è chi è pronto a giurare, anche tra gli uomini vicini alle due parti in causa, che l’affare sia già fatto. Non è così. Non può esserlo, semplicemente perché non sono ancora mature le condizioni. L’Inter deve liberarsi almeno di un ingaggio pesante, di almeno uno tra Vidal e Sanchez, possibilmente di tutti e due. Insomma, se la domanda è "siamo alle nozze?" la risposta è no. Ma tutto fa pensare che prima o dopo matrimonio sarà. Più prima che dopo", scrive la Gazzetta.