Dybala, ora l’Inter ha fretta: entro domani incontro con l’agente. E c’è una novità

I nerazzurri sono pronti a rompere gli indugi: in arrivo un nuovo passo decisivo nella trattativa tra le parti

Fabio Alampi

Un corteggiamento partito da lontano, una trattativa che sta entrando nella fase più calda: l'Inter è pronta a rompere gli indugi per Paulo Dybala, pezzo pregiato del mercato degli svincolati. Come scrive La Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore è in arrivo un incontro tra la dirigenza nerazzurra e l'agente del giocatore, Jorge Antun: "Dybala e l'Inter si cercano da una vita, si sono innamorati reciprocamente. Le premesse ci sono tutte, i tempi sono maturi, allora. Perché poi, a tirarla troppo per le lunghe, si corre il rischio che l'entusiasmo un po' si perda. L'Inter vuole capire, questo è il punto, vuole andare all'altare. Ecco perché diventa un passaggio importante l'incontro in arrivo tra l'a.d. nerazzurro Beppe Marotta e Jorge Antun, procuratore dell'attaccante argentino. Andrà in scena nelle prossime ore, già oggi potrebbe essere il giorno giusto".

I temi dell'incontro

"Da Dybala filtrano messaggi in apparenza contraddittori. Da una parte la voglia di Italia, i rifiuti in serie a club interessati come Dortmund, Newcastle, Arsenal e Siviglia, persino l'Atletico Madrid è stato messo in secondo piano a fronte della possibilità Inter: come a dire "io sono qui, pronto a firmare". Dall'altra, però, pure la sensazione (da parte dell'Inter) di un potenziale gioco al rialzo, di fatto ammiccando ad altre possibili destinazioni estere. Leggi il Barcellona, l'ultimo club accostato — è storia proprio di ieri – alla Joya. L'Inter dal canto suo ritiene di aver fatto tutti i passi necessari per arrivare alla firma dell'ex juventino. Sul tavolo di Dybala Marotta ha messo da tempo l'offerta di contratto: 6 milioni a stagione per un quadriennale, con bonus che porterebbero la Joya a toccare quota 7. La proposta è stata sottoposta già da diverse settimane agli intermediari al lavoro sull'operazione. Non è mai arrivato un sì totale, o almeno non è arrivato da tutte le parti in causa. Dybala e l'Inter hanno stretto un patto sulla tempistica, questo è accaduto. Il prossimo incontro però sarà decisivo. Forse non risolutivo, ma finora mai si sono incontrati direttamente tutte gli attori della trattativa, compreso l'agente Antun. E qui l'Inter si aspetta una risposta definitiva".

La grande novità

"Non c'è fretta di chiudere ma fretta di chiarirsi, ecco. Se altri club intorno a Dybala ci sono davvero, si capirà allora nel prossimo incontro. L'Inter, per la verità, non vede grandi ostacoli davanti a sé. C’è poi anche una novità "tecnica" intorno all'affare. L'arrivo di Paulo in nerazzurro è sempre stato legato all'uscita di Vidal e Sanchez, per liberare spazio salariale nella rosa del club. Ecco: i due fronti ora sono slegati, almeno dal punto di vista temporale. Spieghiamo: i due cileni sono in uscita, non giocheranno la prossima stagione nell'Inter, si aspetta solo che si concretizzino le trattative in essere, Flamengo per Arturo e Siviglia (più che Galatasaray) per Alexis. Ma non c'è bisogno che escano prima, come tempistica, dell'arrivo di Dybala. L'Inter può spalancare subito le porte di Appiano alla Joya e poi, in un secondo momento, salutare i cileni. Questo perché negli ultimi giorni la società di Zhang ha comunque capito che gli addii dei sudamericani in un modo o nell'altro - tradotto, con o senza buonuscita - diventeranno realtà".