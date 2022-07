Dybala-Inter, ormai chance ridottissime: ecco perché. Ad Appiano grande clima e voglia

Ancora qualche ora e l’Inter definirà l’organico in vista della stagione che sta per iniziare. Al contrario dello scorso anno c’è molta serenità nell’ambiente, che si respira a pieni polmoni.

Con l’incognita Dybala che resta la prima alternativa in caso di partenza di uno tra Dzeko e Correa che però non ne vogliono sapere di lasciare Appiano Gentile.

A patto però che i diretti interessati accettino, dettaglio non trascurabile considerato che ad oggi i due in questione non hanno mai manifestato l’intenzione di trasferirsi altrove.

Bisognerà trovare dei nuovi equilibri vista la nuova rosa, cambiare qualcosina anche nell’impostazione generale considerato il ritorno di Lukaku per cercare di metterlo nelle condizioni migliori di giocare ma l’impianto di gioco resterà il medesimo. La variante del trequartista è una soluzione in fase di studio: intelligente visto i giocatori in organico, ma non obbligata.