Dybala-Inter, cosa manca davvero per la firma. Inzaghi lo avrà a inizio ritiro

Mancano gli ultimissimi dettagli e poi Paulo Dybala sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Contatti costanti tra le parti, non di persona finora, ma telefonici, per arrivare alla chiusura della trattativa. Da capire se ci sarà un altro summit nella sede nerazzurra o meno, ma è solo questione di tempo per l’approdo della Joya alla corte di Simone Inzaghi. Come svela La Gazzetta dello Sport oggi, “ Dybala e l’Inter sono già oltre i problemi che pure vanno risolti . Principalmente, quelli riguardanti Jorge Antun, il procuratore della Joya, con il quale vanno sistemati alcuni dettagli economici. Nulla che metta a rischio il futuro dell’argentino, s’intenda. Ma i tempi non sono ancora maturi per andare a dama.

Antun ieri è stato fotografato a Milano. Non dalle parti della sede dell’Inter, però. Antun si è visto infatti con Carlos Navel, l’uomo degli sponsor della Joya, e Fabrizio De Vecchi, l’intermediario che ha aiutato in questi mesi Dybala nella ricerca di una nuova sistemazione. Il clan di Paulo si è confrontano sulla questione Inter, nello specifico Antun ha (nuovamente) adombrato una possibilità legata all’Atletico Madrid di cui però non esistono conferme, né in Italia né in Spagna. Ecco perché la strada è tracciata in direzione Inter. Marotta governa la situazione. È lui che detta i tempi, è lui che decide quando affondare il colpo, ovvero prendere il coltello in mano per il taglio della torta. E poi confetti, e poi champagne, foto e sorrisi. Servirà ancora un piccolo sforzo economico da parte dell’Inter. Non per quanto riguarda Dybala, già convinto di proseguire in Italia nel club che più di ogni altro lo ha cercato. Ma più che altro in direzione Antun: vanno limati i bonus e la famosa questione del premio alla firma, passaggio naturale in affari come questi, con il giocatore in scadenza.