Dybala, Inter pronta a uno sforzo economico: le cifre. Ma c’è anche Guardiola

L’Inter osserva con grande attenzione la situazione di Paulo Dybala con la Juventus, ma non è la sola. Deve fare i conti anche con la concorrenza del Manchester City, in particolare con la stima di Pep Guardiola nei confronti dell’argentino. E soprattutto con la disponibilità economica degli inglesi, come svela oggi La Gazzetta dello Sport: “Dybala a zero è un’occasione che un club come il City, tre volte trionfatore in Premier con Guardiola in panchina ma ancora all’inseguimento della Champions, può permettersi senza troppi patemi perché grazie alla proprietà araba ha risorse economiche in abbondanza. Perciò gli inglesi non avrebbero problemi a soddisfare le richieste economiche del bianconero. Paulo alla Juventus attualmente guadagna 7,3 milioni di euro (bonus compresi) e con il club aveva raggiunto un accordo per il rinnovo a 8 milioni di euro + 2 di bonus fino al 2026, per arrivare a quei 10 milioni che per l’argentino rappresentano un riconoscimento economico della sua centralità del nuovo progetto targato Allegri”.