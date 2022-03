GdS – Il procuratore di Dybala è in Italia: contatto telefonico con l’Inter

Marotta avrebbe sentito l'agente del calciatore e avrebbe palesato l'interesse dei nerazzurri qualora non arrivasse il rinnovo con la Juve

Tra i ne parleremo e i vedremo vari che ruotano attorno alla vicenda del rinnovo di Dybala. Marotta pare essersi messo in attesa di capire cosa sta succedendo tra l'argentino e la Juventus. Perché il rinnovo con l'attaccante era roba quasi fatta e poi sono stati fatti dei passi indietro, certi termini sono da ridiscutete. L'attaccante all'Inter piace e non è una novità. La novità, semmai, sarebbe che il suo agente, Antun, sarebbe sbarcato in Italia e ci sarebbe stato un contatto tra lui e Marotta.

Per ora l'ad avrebbe sentito - stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport - il procuratore solo al telefono. Gli avrebbe spiegato che all'Inter Dybala piace e piace anche ad Inzaghi. L'agente avrebbe incassato i complimenti rimandando a dopo i colloqui con la Juventus ogni discorso. La Juve aveva offerto a metà ottobre 8 mln e 2 di bonus fino al 2026 e quelle cifre sono considerate troppo alte per il budget dei dirigenti nerazzurri. La società interista potrebbe tornare in gioco qualora l'offerta bianconera sarà al ribasso. E per il giocatore ci sarebbe pronto un contratto da 7.5 mln più bonus di cinque anni.