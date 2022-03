TycSports: “Dybala-Inter? A giorni vertice agente-Marotta. E il rinnovo con la Juve…”

Il nome di Paulo Dybala di nuovo in orbita Inter. Ecco gli aggiornamenti in arrivo dall'Argentina sulla Joya

Il nome di Paulo Dybala di nuovo in orbita Inter. In scadenza di contratto con la Juventus al 30 giugno 2022, l’argentino è nel mirino dei nerazzurri e in particolare di Beppe Marotta, che ha già allacciato i contatti con l’entourage della Joya. Sono giorni caldi per il futuro di Dybala, attualmente ai box per infortunio e in attesa di novità dalla Juventus sul fronte rinnovo. Ma attenzione ai nerazzurri, come svelato dal giornalista argentino di Tyc Sports, César Luis Merlo.