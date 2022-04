Dybala, Marotta prepara il contropiede: 2 fattori dalla parte dell’Inter

Il piano dell'amministratore delegato dei nerazzurri e la possibile scelta dell'argentino, in scadenza con la Juve

L' Inter continua a coltivare la pazza idea di arrivare a Paulo Dybala . Il matrimonio tra la 'Joya' è agli sgoccioli, con una separazione già annunciata a partire dal prossimo primo luglio. L'opportunità di portare l'argentino in nerazzurro senza spendere nemmeno un euro rappresenta un'occasione che Ausilio e soprattutto Marotta non vogliono lasciarsi scappare. L'amministratore delegato nerazzurro è un grande estimatore del classe 1993, che portò a Torino da Palermo.

L'incognita è rappresentata dall'ingaggio, che potrebbe raggiungere il tetto massimo imposto dalla società. "Per portarlo a Milano potrebbe fare il massimo consentito dai nuovi parametri societari, che non supereranno però i 7/7,5 milioni a stagione, bonus compresi" scrive La Gazzetta dello Sport.

Dybala sarebbe il regalo il diamante da regalare a Inzaghi come “premio” scudetto, anche se il suo arrivo all’Inter è totalmente svincolato dall’esito della volata scudetto. Ma prima la dirigenza dell'Inter deve risolvere la questione legata al futuro di Alexis Sanchez. I 7 milioni netti all'anno, con scadenza nel 2023, rappresentano un lusso che i nerazzurri non possono più permettersi. Inoltre bisognerà capire gli sviluppi della situazione di Lautaro Martinez, non in vendita ma corteggiato da molti club.

L'Inter, dunque potrebbe accontentare economicamente la Joya, dopo aver liberato un ingaggio pesante. L'ottimismo dei nerazzurri è legato anche un altro fattore. "Se la volontà sarà quella di restare in Italia, allora sì che l’Inter diventerebbe davvero il club in pole position nella corsa a Dybala".

"Del futuro di Paulo si sta occupando Jorge Antun, l’agente-amico di famiglia che è rimasto in Italia dopo la rottura con la Juventus. Ma non solo: l’attaccante adesso ha un intermediario che si sta muovendo soprattutto all’estero e la prossima settimana rientrerà in Italia. Dopo aver sondato il terreno in Spagna e in Inghilterra, farà il punto con Antun e valuterà anche le candidature italiane".